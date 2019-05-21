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DOLARDA SON DURUM...

DOLARDA SON DURUM...

Dolar ve Euro bugün...

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Dolar - euro kaç TL? 21 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL 6 liranın üzerinde hareket etmeye devam ediyor.

Bankalararası piyasalarda dolar 6,03 civarında işlem görüyor. 

Piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izliyor. 

S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler de yakından takip ediliyor.

Euro/TL de 6,73'ün üzerinde seyrediyor.

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