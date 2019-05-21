ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!
Altın...
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Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne 247,6 lira seviyesinden başladı. Dün kapanışta çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 247,6 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 21 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 azalışla 247,6 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 247,6 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mayıs güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 247,6 lira
Çeyrek altın: 409 lira
Cumhuriyet altını: 1.667 lira
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