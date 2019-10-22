DOLARDA YÜKSELİŞ!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 22 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL 5,80'in üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında seyrediyor. Geçen hafta 5,93'ün üzerine çıkan, ABD ile Suriye anlaşması sonrası yeniden 5,80'in altına inen dolar dün yükselmişti.
Euro/TL 6,52 seviyesinde işlem görüyor.
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