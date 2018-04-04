DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...
Döviz yeni güne böyle başladı
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Bankalararası piyasada dolar 3,99, euro 4,89 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4,89-4,90 bandında işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,61-5,62 civarında başladı
Dolar/TL‘de düşüş eğilimi yerini yeniden yükselişe bıraktı.
Bankalararası piyasada dolar 3,99 seviyesinden işlem görüyor. Dolar pazartesi günü 3,95 düzeyindeydi.
Euro/TL ise 4,89-4,90 bandında işlem görüyor.
ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilim ileriye yönelik belirsizlik yaratıyor.
Piyasalar cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisini de takip edecek.
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