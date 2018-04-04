Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...
DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

DÖVİZDE GÜNÜN İLK RAKAMLARI...

Döviz yeni güne böyle başladı

A+A-

Bankalararası piyasada dolar 3,99, euro 4,89 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4,89-4,90 bandında işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,61-5,62 civarında başladı

 

Dolar/TL‘de düşüş eğilimi yerini yeniden yükselişe bıraktı.

Bankalararası piyasada dolar 3,99 seviyesinden işlem görüyor. Dolar pazartesi günü 3,95 düzeyindeydi.

Euro/TL ise 4,89-4,90 bandında işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilim ileriye yönelik belirsizlik yaratıyor.

Piyasalar cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisini de takip edecek.

 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.