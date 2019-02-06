DÖVİZDE SON DURUM...
Dolar...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
6 Şubat 2019 sabahında İstanbul serbest piyasada dolar 5,2080 liradan, euro 5,9370 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2060 liradan alınan dolar, 5,2080 liradan satılıyor. 5,9350 liradan alınan euro satış fiyatı ise 5,9370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2080 lira, euro satış fiyatı ise 5,9570 lira olmuştu.
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