DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar TL ne kadar? Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan euro TL kuru da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki Barış Pınarı operasyonuyla ilgili Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşma sonrası piyasalarda esen olumlu rüzgar etkisini dolar TL ve euro TL kuru üzerinde de gösterdi. Peki, dolar TL ne kadar? İşte, 19 Ekim güncel döviz kuru…

Dolar TL ve euro TL kurunda geçtiğimiz gün ABD ile varılan mutabakat sonrası aşağı yönlü hareket başladı. Gün içerisinde dolar TL alım satımı yapacaklar, “Bugün dolar TL ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan euro TL de günün en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün euro dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ekim güncel euro ve dolar kuru…

DOLAR TL NE KADAR?

Barış Pınarı harekatının başlamasıyla birlikte yukarı yönlü harekete geçen dolar TL kuru, Türkiye ve ABD arasında yaşanan anlaşmanın ardından düşüş yönünde harekete geçti. Geçtiğimiz hafta 5.80 TL seviyelerini aşan dolar TL bu hafta 5.94 TL seviyesine kadar ulaşmıştı. Anlaşma sonrası ekonomik parametrelerde yaşanan olumlu hava dolar TL kuruna da yansıdı. Dolar TL bugün 5.79 lira seviyesinden işlem görüyor.

EURO TL NE KADAR?

Piyasalarda esen olumlu rüzgarın etkisini gösterdiği bir diğer alan ise euro TL kuru oldu. Hafta boyunca 6 lira 50 kuruşun üzerinden işlem gören euro TL kuru, Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmanın ardından 6.47 TL seviyelerine kadar geriledi. Bugün ise euro TL 6 lira 47 kuruştan işlem görüyor.