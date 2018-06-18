DÖVİZ'DE SON DURUM NE?

FED'in geçen hafta faiz artırması, Avrupa Merkez Bankası'nın da parasal genişlemenin biteceği tarihi açıklaması sonrası dolar ve Euro ve Sterlin’de yön yukarı. İşte yeni haftanın ilk rakamları Dolar 4,74, Euro ise 5,50'den güne başladı

Dolar/TL kurunda bayram tatili sonrası ilk iş gününde tansiyon düşmedi

Geçen hafta üç büyük merkez bankasının kararları sonrası Türkiye'de piyasalar kapalıyken dış dünyada dolar/TL kuru 4,76'ya kadar yükselmiş ve 4,7278'den kapamıştı.

Dolar/TL bu sabah yeni haftaya başlarken 4,7452'yi test etti. Saat 08.35 itibariyle ise 4,7416 TL'den işlem görüyor. Dünyada Dolar Endeksi ise yatay seyrediyor.

Euro/TL ise haftanın ilk işlem gününde 4,5028 ile yatay seyrediyor.

Sterlin kuru 6,30'da.

Fed FOMC'nin geçen hafta 2018'in ikinci faiz artırımına karar alması ve bu yılın geri kalanında iki faiz artırımına daha yeşil ışık yakması doları desteklerken, AMB'nin parasal genişlemeyi Aralık'ta bitireceği ancak faizleri artırmamaya devam edeceği açıklaması Euro’da baskı oluşturdu.

TL varlıklarda ise ana gündem pazar günü yapılacak seçimler...