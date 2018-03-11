Düşen jette olan Mina Başaran'ın paylaştığı son fotoğraflar
İstanbul'a dönerken düşen özel jette yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar ortaya çıktı.
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Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen ve Başaran Holding'e ait olduğu açıklanan özel jet düştü. Jetin içinde işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisinden döndükleri ortaya çıktı. İşte sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar:
MİNA BAŞARAN KİMDİR?
Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran 28 yaşında. Ekim ayında işadamı Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran, bekarlığa veda partisinden dönüyordu. Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
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