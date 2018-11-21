Düşükse de yüksekse de ciddi problem!

FERR: Ferritin nedir? Ferritin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Vücudunuz tüm hücrelerine oksijen taşımak için kırmızı kan hücrelerinin demirine dayanır. Yeterince demir olmadan, kırmızı kan hücreleriniz yeterince oksijen sağlayamaz. Ancak, vücudunuz için çok fazla demir de iyi değildir. Hem yüksek hem de düşük demir seviyeleri, ciddi bir altta yatan problemi işaret edebilir. Peki, Ferritin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Vücudun demir deposu olarak bilinen Ferritin ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… FERR: Ferritin nedir? Ferritin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

FERR: FERRİTİN NEDİR?

Ferritin, demir içeren bir kan hücresi proteinidir. Ferritin vücudunuzdaki demirle aynı şey değildir. Bunun yerine ferritin, vücudunuza ihtiyaç duyduğunda demiri tutan ve serbest bırakan bir proteindir. Ferritin genellikle vücudunuzun hücrelerinde, aslında çok az kan dolaşımda bulunur. En büyük ferritin konsantrasyonları tipik olarak karaciğer (hepatositler olarak bilinir) ve bağışıklık sistemi (retiküloendotelyal hücreler olarak bilinir) hücrelerinde bulunur.

Vücudunuz tüm hücrelerine oksijen taşımak için kırmızı kan hücrelerinin demirine dayanır. Yeterince demir olmadan, kırmızı kan hücreleriniz yeterince oksijen sağlayamaz. Ancak, vücudunuz için çok fazla demir de iyi değildir. Hem yüksek hem de düşük demir seviyeleri, ciddi bir altta yatan problemi işaret edebilir.

Bir ferritin testi kan ferritin düzeyinizin normalden düşük olduğunu ortaya çıkarırsa, vücudunuzun demir depolarının düşük olduğunu ve demir eksikliğinizin olduğunu gösterir.

Bir ferritin testi normal seviyelerden daha yüksek gösteriyorsa, vücudunuzun fazla demir depolamasına neden olan bir durumun olduğunu gösterebilir. Ayrıca karaciğer hastalığı, romatoid artrit, diğer inflamatuar durumlar veya hipertiroidizmi işaret edebilir. Bazı kanser türleri de kan ferritin düzeyinizin yüksek olmasına neden olabilir.

Normal ferritin değerleri şöyledir:

– Erkeklerde mililitre başına 20 ila 500 nanogram

– Kadınlarda mililitre başına 20 ila 200 nanogram

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Normalden daha düşük bir ferritin seviyesi, günlük diyetinizde yeterli miktarda demir tüketmediğiniz zaman olabilecek bir demir eksikliğinizin olduğunu gösterir. Demir seviyelerini etkileyen diğer bir koşul da demir almak için yeterli kırmızı kan hücreniz olmadığı zaman olan anemidir.

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Düşük ferritin seviyeleriyle ilişkili aşağıdaki belirtilerden bazılarına sahipseniz doktorunuz ferritin testi isteyebilir:

– Açıklanamayan yorgunluk

– Baş dönmesi

– Kronik baş ağrıları

– Açıklanamayan zayıflık

– Kulakta çınlama

– Sinirlilik

– Bacak ağrıları

– Nefes darlığı

– Saç dökülmesi

– İştahsızlık

– Cinsel isteksizlik

– Hızlı kalp atışı

– Kaşıntı

– Huzursuz bacak sendromu

– Kadınlarda uzun ve ağrılı adet dönemleri

– El ve ayak parmaklarında uyuşma

FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Ferritin seviyesinin normal değerlerden yüksek olması; iltihabik hastalıklar, alkol sebepli karaciğer hastalıkları, kırmızı kan hücreleri alımı veya hemokromatoz gibi kandaki demir oranındaki anormallikler olduğunun habercisi olabilir.

FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Ayrıca hoş olmayan belirtilere de neden olabilecek çok yüksek ferritin seviyelerine sahip olabilirsiniz. Aşırı ferritin belirtileri şunlardır:

– Karın ağrısı

– Kalp çarpıntısı veya göğüs ağrıları

– Nedeni açıklanamayan kilo kaybı

– Eklem ağrısı

– Cilt renginde koyulaşma

– Açıklanamayan yorgunluk

– Cinsel güçte azalma

– Güçsüzlük

– Kalp çarpıntısı

– Bitkinlik

Ferritin seviyeleri, organlarınızdaki karaciğer ve dalak gibi hasarların bir sonucu olarak da artabilir.