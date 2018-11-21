Boğaz iltihabına dikkat!

Boğaz iltihabı (Enfeksiyonu) nedir? Boğaz iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Boğaz enfeksiyonları virüs ve bakterilerin bulaşması ile ortaya çıkan ve genelde hiçbir tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçen Boğaz iltihabı (Enfeksiyonu) nedir? Boğaz iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Boğaz enfeksiyonları virüs ve bakterilerin bulaşması ile ortaya çıkan ve genelde hiçbir tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçen Boğaz iltihabı (Enfeksiyonu) nedir? Boğaz iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Boğazda kızarma, şişme, iltihap, yutkunmada zorluk, bademciklerde kızarma gibi belirtilerle ortaya çıkan Boğaz iltihabı (Enfeksiyonu) nedir? Boğaz iltihabının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BOĞAZ İLTİHABI (ENFEKSİYONU) NEDİR?

Boğaz enfeksiyonu (iltihabı) üst solunum yollarında görülen ve çeşitli virüs ve bakterilerin etkisiyle ortaya çıkan anatomik rahatsızlıklardır. Boğaz bir organ değil vücudumuzun bir bölgesinin adıdır. Boğazın yer aldığı alanda bulunan birçok organ yer almaktadır. Bu sebepten boğaz bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlara üst solunum yolu enfeksiyonları da denir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla vücudun savunmasının zayıf düştüğü zamanlarda, virüs ve bakterilerin etkisiyle çeşitli boğaz enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır.

Yaygın olarak görülen soğuk algınlığı ve grip vakaları sonbahar ve kış aylarında artar. Boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, balgam ve öksürük sıkça rastlanan belirtilerdir. Gribin en yaygın belirtilerinden biri de boğaz enfeksiyonudur. Belirtiler kişilere göre farklılık gösterebilir. Ana semptomlar şöyle sıralanabilir:

– Yemek yerken veya yutkunurken boğazın acıması veya rahatsızlık duyulması

– Boğaz çevresindeki bölgede kızarıklık

– Boğazda şişlik

– İltihap

BOĞAZ İLTİHABI BELİRTİLERİ

– Boğaz bölgesinde ve bademciklerde şişme, iltihaplanma, kızarma

– Yutkunurken zorlanma ve acı duyma

– Hırıltılı nefes alıp verme, sesin boğuk çıkması

– Boyun ve kulak çevresinde ağrı

– Burunda akıntı

– Yüksek ateş

– Öksürük

BOĞAZ İLTİHABI NEDENLERİ

İki tür boğaz enfeksiyonu vardır. Virüs kaynaklı olanlar ve bakteriyel enfeksiyonlar.

Virütik: Grip, soğuk algınlığı ve mononükleoz gibi yaygın hastalıkların kaynağı virüs olabilir. Oldukça fazla çeşidi vardır. Yüksek derecede bulaşıcılardır. Özellikle kış aylarında çok etkilidirler. Boğaz enfeksiyonu vakalarının çoğundan bu virüsler sorumludur.

Bakteriyel: Bu tür enfeksiyonlar hemen tedavi edilmesi gereken daha ciddi hastalıklardır. En yaygın enfeksiyonlar streptokokus, hemofilus ve mikoplazma olarak sıralanabilir. Bakteri kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının en büyük farkı, antibiyotikler sayesinde tedavi edilebilmeleridir.

BOĞAZ İLTİHABI TEDAVİSİ

Boğaz enfeksiyonları, virüs ve bakterilerin etkisiyle ortaya çıkmakta, bir süre etkisini gösterdikten sonra vücudun kendini savunması ile ciddi bir tedaviye ihtiyaç duymadan düzelmektedir. Bu süreçte rahatsızlıkların etkisini azaltmak ve daha hızlı iyileşmek için yapılacak belirli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle uzman bir KBB doktoruna muayene olmakta fayda vardır. Yüksek ateş, baş ve boyundaki ağrılar için ağrı kesiciler kullanılır. Virüsten kaynaklı boğaz enfeksiyonlarında, belirli şartlar dışında antibiyotik tedavisi uygulanmaz. Sürekli tekrarlanan boğaz iltihaplarında ise, bademciklerin alınması gerekebilir.