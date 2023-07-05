Elon Musk çocuğu olmayanların oy kullanmaması gerektiğini savundu

Elon Musk hafta sonu yaptığı bir Twitter paylaşımında, çocuksuz kişilerin elinden oy kullanma hakkının alınması fikrini destekledi.

Tesla'nın milyarder kurucu ortağı, @fentasyl adlı Twitter kullanıcısının "oy hakkının ebeveynlerle sınırlandırılmadan demokrasinin uzun vadede uygulanamayacağını" savunduğu paylaşımlarına "Evet" yanıtını verdi.

Bu diyalog, Musk'ın sosyal ağda son zamanlarda sağcı figürlerle etkileşime girmeyi sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Fentasyl'in paylaşımları da Musk'ın daha önceki bir gönderisine yanıttı.

Musk cumartesi günü, kâr amacı gütmeyen İslamofobik bir kuruluşun videosunun altındaki, yorumcuların bekar beyaz kadınların Fransa'yı çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye dönüştürdüğünü ima ettikleri yorumlarda, "Çocuksuzların gelecekte çok az payı var" iddiasında bulundu.

The Independent yorum için Musk'la iletişime geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Bu görüşler, ABD'de doğum oranlarının düşmesi ve "zeki" insanların yeterince çocuk sahibi olmamasıyla ilgili, eleştirmenlerin öjenistliğe varan görüşler diye nitelediği endişelerini uzun zamandır dile getiren Musk için pek de şaşırtıcı değil.

9 çocuk babası Musk, 2022'de Twitter'da "Çökmekte olan doğum oranı, uygarlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir" diye yazmıştı.

Musk görüşünü bu yıl eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a, toplumun, milyarderin hatalı biçimde son 50 yılda icat edildiğini öne sürdüğü kürtaj ve doğum kontrol yöntemlerine yanıt verecek şekilde "evrimleşmediğini" söyleyerek detaylandırmıştı.

Uygarlığın, en azından sayımızı sürdürecek, belki de biraz artıracak kadar insan üretmezsek, işte, uygarlığın parçalanacağından endişe ediyorum.

Şu eski soru, uygarlık bir patlamayla mı yoksa bir mızmızlanmayla mı sona erecek?

(Esasen doğum oranı bazı yerlerde yavaşlasa da dünya nüfusu BM'ye göre son 50 yılda iki katına çıkarak 8 milyarı aştı.)

Observer, "doğum yanlısı" adı verilen bu tür görüşlerin genelde, belirli insan gruplarına ayrıcalık tanımak ve onları merkeze almak için gelecekteki doğumların kasıtlı biçimde manipüle edilmesini savunan öjenist fikirlerle iç içe olduğunu savunuyor.

Musk daha önce de "zeki" insanların yeterince çocuk sahibi olmadığından yakınmıştı.

Milyarder iş insanı bir keresinde bir biyografi yazarına "Birbirini takip eden her akıllı insan nesli daha az çocuk sahibi oluyorsa, bu muhtemelen kötü bir şeydir" demişti.

Teknoloji milyarderi, Tesla fabrikalarında çalışacak işçi sayısının azaldığı varsayımsal bir dünyaya çözüm olarak bir robot prototipini tanıtmıştı.

İnsan uygarlığının uzun ömürlü olmasıyla ilgilenen biri için, Musk inanılmaz derecede karbon yoğun bir hayat sürüyor. Musk'ın sadece 2022'deki özel jet uçuşları kaynaklı karbon ayak izi, ortalama bir ABD yurttaşının toplam ayak izinden 132 kat daha fazla. ABD'deki kişilerin daha az varlıklı uluslara kıyasla çok daha fazla kaynak tükettiği düşünüldüğünde, bu miktarın şaşırtıcılığı iki katına çıkıyor.





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Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik