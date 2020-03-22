İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin corona virüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. İspanyol medyası, bütün ülkenin karantinaya alındığı olağanüstü önlemlerin 15 gün daha uzatılacağını dünyaya duyurdu.

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin corona virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496’ya ulaştığı bildirildi.