En uzun gece geliyor!

21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılıyor. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelecek. Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun aratacağı kış ekinoksu yani kış gündönümü ile 21 Aralık’tan itibaren geceler kısalacak. İşte en uzun geceye dair detaylar...

Kış ekinoksu olarak da bilinen kış gündönmü ile küremizde gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. 21 Aralık kış gündönümü yani kuzey yarımkürede en uzun gece. Merak edilen kış ekinoksu, kış gündönümü nedir, nasıl oluşur sorularının yanıtlarını derledik.

EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gece ise Kuzey’deki Sinop’ta yaşanacak.

EN UZUN GECE… KIŞ GÜNDÖNMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.