Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Saat 21.25 itibarıyla dolar yaklaşık yüzde 22,3 gerileyerek, 14.27 seviyesine işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.

Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Döviz kurunda sert Düşüş yaşandı. Dolar, saat 21.25 itibarıyla yaklaşık yüzde 22,3 değer kaybederek 14,27 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Hürriyet