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ERKEKLERDE KISIRLIĞIN YÜZDE 30'U VARİS KAYNAKLI

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ERKEKLERDE KISIRLIĞIN YÜZDE 30'U VARİS KAYNAKLI
Erkeklerde kısırlığın yüzde 30'u varis kaynaklı

MANİSA Sekizeylül Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Sirek, toplumda kısırlık probleminin yüzde 50'sinin erkeklerden kaynaklı olduğunu söyledi. Erkeklerde en çok görülen sebebin anatomik bozukluklara bağlı varikosel denilen damarsal problemlerden kaynaklı olduğuna dikkat çeken Sirek, sadece evlilerin değil, bekarların da erken yaşlarda üreme sağlığını kontrol ettirmesi gerektiğini belirtti.

Manisa Sekizeylül Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Sirek, toplumda hem erkeklerin hem de kadınların büyük bir kısmının yaşadığı kısırlık hastalığına ilişkin açıklama yaptı. Uzman Dr. Sirek, kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde en çok görülen sebebin anatomik bozukluklara bağlı olarak varikosel denilen damarsal problemlerden kaynaklı olduğunu söyledi. Sirek, "Kısırlık probleminin yüzde 50'si de erkeğe ait bir problem. Kadın ve erkek arasında bir eşitlik söz konusudur. Erkek faktörü ile üroloji ilgilenir. Erkekte hormonal, anatomik, genetik sebepler, kromozonalve geçirilmiş enfeksiyona bağlı sebepler kısırlığın oluşumda temel rol oynarlar. Böyle bir sorunda başvuruda bulunan erkek hastalara spermiogram yapılır. Spermiogramdan yola çıkılarak belirlenmeye çalışılır. Erkeklerde en çok görülen sebep anatomik bozukluklara bağlı olarak varikosel dediğimiz damarsal problemlerdir. Varikosel dediğimiz bu rahatsızlıklar genellikle sol yumurtaya gelen damarlardaki varis diye tanımlayabileceğimiz bozukluklardır. Bu da kısırlıklarla gelen erkek hastaların yüzde 30'unun sebebi olarak görülür" diye konuştu.
 
 "YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLANIR"
 
 Erkeklerdeki varikosel kaynaklı kısırlık sorununun ameliyat edilerek çözüme kavuştuğunu belirten Sirek, başarının yüzde 50 sağlandığını söyledi. Ameliyat sonrası yüzde 100 başarı sağlamanın mümkün olmadığını kalan yüzde 50'sinin ise ilaçla medikal tedavi uygulandığına dikkat çeken Sirek, son çare olarak tüp bebek uygulandığına dikkat çekti. Uzman Dr. Sirek, "Kromozomal bozukluklara bağlı olanlarda bazı genetik araştırmalardan sonra çocuk sahibi olma şansı çok düşüktür. Fakat 'Çocuk olmaz' diye bir şey söyleyemeyebiliriz. Tüp bebek yöntemlerinde gelişmiş seçenekler kullanılır. Testis içerisinde sperm aranarak bulunan spermin döllemesi ile çocuk sahibi olunabilir" dedi.
 
 Uzman Dr. Sirek, şöyle devam etti:
 
 "Bazen evlilik öncesi başvurular testisteki ağrı sebebiyle gerçekleşiyor. Kısırlık evlenmeden önce erkek faktörünü ekarte edebilmek için bir üroloğa başvurulmasında yarar var. Kişinin kendisini görmesi ve bu konuda tedbir alması açısından önemli. Evlilik öncesi böyle bir sorunla karşılaşabilmelerinde yarar var. Özellikle 19-20'li erken yaşlarda üreme sağlığı kontrol için başvurmakta fayda var."

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