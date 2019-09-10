Erken doğum bebeklerde işitme kaybına neden olabilir!

Bebeklerde işitme testi ne zaman yapılır?

İşitme kaybı, yenidoğan her 1000 bebeğin 3’ünde görülen doğumsal bir sorunudur ve doğumsal anomaliler arasında en sık görülen rahatsızlıkların başında gelmektedir. Erken tanı konulmadığında; dil gelişimi, psikososyal gelişim, çevreye uyum ve iletişimde gecikmeler ortaya çıkmaktadır. Peki, Bebeklerde işitme testi ne zaman yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Yenidoğan bebeklerde duyma sorunu yaşayıp yaşamadığını dışarıdan gözlemle anlaşılması çok mümkün değildir. Bu nedenle her bebeğe işitme testi yapılması gereklidir ve Sağlık Bakanlığı tarafından şart koşulmuştur. Peki, Bebeklerde işitme testi ne zaman yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İŞİTME TESTİ HAKKINDA

İşitme testi; bebeğin veya kişinin işitme fonksiyonunun normal olup olmadığını anlamaya yönelik bir incelemedir. Yenidoğan bebeklerin kulaklarına belli şiddette sesler verilip, duyup duymadığı beyin dalgaları ölçülerek anlaşılır.

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLECEK RİSKLER

– Anne ya da babada genetik işitme kaybı hastalığı

– Akraba evliliği

– Annenin gebeliği sırasında geçirdiği ciddi rahatsızlıklar ya da kullandığı ilaçlar

– Düşük doğum ağırlığı

– Sarılık

– Yoğun bakım gerekliliği

– Mekanik havalandırma gerekliliği (özellikle 5 günden daha uzun süreyle gerekmişse)

– Kulağa zarar veren ilaç kullanımı

– Erken doğum (prematüre bebek)

– İşitme kaybı da yaptığı bilinen çoklu hastalıkların varlığı (sendromlar)

BEBEKLERDE İŞİTME SÜRECİ

– 3. aydan itibaren insan sesi en önemli uyaran haline gelir.

– 6-9 aylar arasında bebek, sesin geldiği yöne başını çevirir.

– 10. aydan sonra bebek, adı söylendiğinde reaksiyon vermeye başlar.

– 12. aydan sonra bazı sözlü komutlara yanıt verir.

YENİDOĞANLARDA İŞİTME TESTİ NASIL YAPILIR?

Test otomatik otoakustik emisyon (AOAE) testi olarak adlandırılır. Sadece bir kaç dakika sürer. Bebeğinizin kulağına yumuşak uçlu küçük bir kulaklık yerleştirilir ve hafifçe “klik” sesi duyulur. İlk testten net cevaplar almak her zaman mümkün değildir. Bu, birçok bebekle olur ve her zaman bebeğinizin kalıcı bir işitme kaybı olduğu anlamına gelmez.

Bu durumlarda, bebeğinize ikinci bir test önerilecektir. Bu, ilk testle aynı olabilir veya otomatik işitsel beyin sapı yanıtı (AABR) testi olarak adlandırılan başka bir tür olabilir. AABR testi bebeğinizin başına ve boynuna 3 küçük sensör yerleştirmeyi içerir. Yumuşak kulaklıklar bebeğinizin kulaklarının üstüne yerleştirilir ve klik sesi gönderilir. Bu test 5 ila 15 dakika sürer. Bu testler bebeğinize hiçbir şekilde zarar vermez.

Dikkat edilmesi gereken nokta bu testlerin yalnızca doğumsal işitme kaybı riski olan bebekleri belirleyebileceğidir, sonradan oluşabilecek işitme kayıpları için anne-baba, bebeğin diğer gelişimlerini nasıl takip ediyorlarsa işitme duyusunu da takip etmelidirler.

BEBEKLERDE İŞİTME TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Doğum sonrası ilk kontrollerde her bebeğe işitme testi uygulanmalıdır. Eğer ilk kontrolde bu test unutulursa ilk 3 aya kadar mutlaka yaptırılmalıdır.

– 18-24 aydan sonra ise kelime haznesi geliştiğinden işitme sistemi sözlü olarak araştırılır.