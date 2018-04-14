Esad: Batı, çatışmadaki kontrolü kaybettiği için saldırdı

Suriye lideri Beşar Esad, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi. Esad, saldırının "ülkenin her köşesindeki teröristlerle savaşıp, yok etme kararlılığını arttırdığını da vurguladı.

Putin: En sert şekilde kınıyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan füze saldırısını en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Putin, zehirli madde bir kullanıldığı yönündeki taklitin, saldırı için bahane olarak kullanıldığını vurguladı ve BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını ifade etti.

Hamaney: Suriye'ye saldırı hiçbir kazancı olmayan bir suç

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı düzenlediği saldırının "hiçbir kazancı olmayan bir suç" olduğunu söyledi.

Hamaney "ABD ve müttefikleri Suriye'deki suçlardan hiçbir kazanç elde edemeyecek. Suriye'ye saldırmak bir suçtur. Amerikan Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı birer hayduttur" dedi.