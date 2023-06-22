Eşine uyuşturucu verip 50'den fazla kişinin tecavüz etmesine göz yumdu

Fransa'da bir adam eşine uyuşturucu verip 50'den fazla kişinin kendisine tecavüz ettiği anları filme aldı. Sanık, Dominique P olarak bilinen kişi, iddia edilen tecavüzcüleri bir çevrimiçi tecavüz forumunda bulmuş ve bu kişiler neredeyse 10 yıl boyunca evine gelip iğrenç hayallerini gerçekleştirmişler.

Fransa'da bir adam eşine uyuşturucu verip 50'den fazla kişinin tecavüz etmesine izin verdi. O anları kayda alan sanık, ifadesinde eşine tecavüz eden kişileri bir çevrimiçi tecavüz forumunda bulduğunu ifade etti. Bahsi geçen kişilerin tecavüz eylemine 10 yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ USB'DE SAKLAMIŞ

The Telegraph'a göre; olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, talihsiz kadının maruz kaldığı cinsel saldırıların bir USB'de saklandığını ortaya çıkardı. Tecavüz eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan kişilerden biri, kadının rızasının olmadığını bilmediğini belirterek "Bir erkek 'eşimle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz' dedi. Biz de ne olup bittiğini sorgulamadan onun istediklerini yaptık" dedi.

BİRÇOK SORUNLA MÜCADELE EDİYOR

Talihsiz kadın, şimdilerde cinsel yolla bulaşan hastalık, jinekolojik problemler, sık yorgunluk ve dikkat dağınıklığı ile mücadele ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken kadına tecavüz ettiği belirlenen adamların bir kısmı tutuklandı.

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