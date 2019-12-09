Ev işi yaparken bile başınıza gelebilir!

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR? MENİSKÜS YIRTIĞI NASIL OLUŞUR?



Menisküs her dizde, iç ve dış bölgede olmak üzere 2 adet bulunan eklem içi yapılardır. Menisküsler üstte uyluk kemiğinden gelen yükleri alttaki kaval kemiğine ileten diz ekleminin yüzeyini kaplarlar. Bu nedenle üstten gelen yüklerin alt tarafa iletilmesinde aracı olarak görev yaparlar.



Diz eklemi yüzey alanını büyüterek birim alan başına düşen yük miktarını azaltırlar. Böylece diz eklemindeki aşınmanın engellenmesinde önemli görevleri vardır. Ayrıca eklem içerisinde yer almaları sebebiyle diz ekleminin arkaya-geriye aşırı kayma hareketlerini takoz göreviyle engeller ve dizin dengeli hareketine yardımcı olur.



MENİSKÜS YIRTIĞI NASIL OLUŞUR?

Menisküslerin elastik bir yapısı vardır ve bu nedenle üzerine gelen direk yüklere karşı oldukça dayanıklıdır. Fakat rotasyon denilen dönme hareketlerine karşı daha zayıftır. Bu nedenle ayak üzerinde zıplamayla menisküs yırtığının olması zor bir ihtimaldir, ancak ayak sabitken diz üzerinde vücudun dönmesiyle menisküs yırtığı kolaylıkla oluşabilir.

MENİSKÜS YIRTIĞI SADECE SPORCULARDA MI OLUR?

Menisküs yırtığının çok büyük oranda sporcularda özellikle de profesyonel sporcularda olduğu yaygın bilinen bir yanlıştır. Bunda en büyük sebep profesyonel sporcularda oluşan menisküs yırtığı tipi problemlerin medyada ve sosyal ortamlarda fazla gündeme getirilmesidir. Aslında menisküs yırtığı sporla uğraşmayan kişilerde de sık karşılaşılan bir problemdir. Gün içerisinde sıklıkla yapılan, mesela buzdolabının alt rafından eğilerek bir şey alma gibi basit ev içi aktivitelerinde bile menisküs yırtığı olabilir. Bu nedenle menisküs yırtığı oluşumlarının altında çok büyük sebepler aramamak gerekir.

MENİSKÜS YIRTIĞINDA NE ŞİKAYETLER OLUR?

En sık görülen ve hastayı tıbbi tedavi aramaya yönelten sebep ağrıdır. Ağrı insanın kilosuna, yaptığı işe ve günlük aktivitelere göre değişiklik gösterir. Aynı yer ve büyüklükteki yırtık, farklı kişilerde farklı derecelerde ağrıya sebep olabilir. Bir diğer bulgu ise takılma ve kilitlenmedir. Bu bulgu büyük menisküs yırtıkları için tipiktir. Ayrıca ilerleyen dönemlerde menisküsün eklem kapsülünü rahatsız etmesine bağlı olarak şişlik meydana gelebilir.

MENİSKÜS YIRTIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Menisküs yırtığının tek tedavisi cerrahidir. Diğer yöntemler ağrının azaltılmasında fayda sağlasa da, yırtık iyileşmesinde etkisizdir. Menisküs yırtığında, yırtığın tipine bağlı olarak tamir veya yırtık bölgenin alınması olarak 2 seçenek vardır. Dikilebilecek durumdaki menisküs yırtığı tüm yırtıkların ancak %5-10’unu oluşturur. Bu nedenle menisküs yırtığının büyük bölümünde cerrahi yöntem sadece yırtık bölgenin alınması şeklindedir.



