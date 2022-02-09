Eve sipariş getiren kuryenin kapı önünde yaptığı skandal hareket güvenlik kamerasına takıldı

İngiltere'de yaşayan Alex Wright isimli bakımevi çalışanı kadın, yorgun şekilde eve geldikten sonra hamburger siparişi verdi. Hamburgeri getiren kuryenin, teslimatı yapmadan önce elleriyle kasıklarını ovuşturması ise güvenlik kameralarına takıldı.

İngiltere'de yaşayan Alex Wright isimli kadının başına gelen olay, büyük yankı uyandırdı. Bir bakımevinde çalışan kadın, eve yorgun şekilde geldikten sonra 12.45 sterline hamburger sipariş etti ve beklemeye başladı.

ÖZEL ŞİRKET KURYESİ GETİRDİ

Hamburger uzun bir sürenin ardından özel şirkete bağlı olarak çalışan kurye tarafından getirildi. Ancak Alex Wright kuryenin uzun süre kapı önünde meşgul olmasından endişelenerek dışarı baktı.

İĞRENÇ OLAYA ŞAHİT OLDU

Wright kuryeyi izlediğinde iğrenç olaya şahit oldu. Çünkü kurye, siparişi teslim etmeden önce ellerini dakikalarca kasıklarında gezdirdi. Kurye, bu hareketinin ardından hamburgeri genç kadına teslim etti.

"YEMEĞİMİ YİYEMEDİM"

Başına gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan Wright, "Uzun süre dışarıda oyalandığını fark edince dışarı bakmaya karar verdim. 45 saniye boyunca cinsel organıyla oynadı. Bu anları izledikten sonra iğrenmemden dolayı yemeğimi yiyemedim" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Wright olayın ardından kuryeyle ilgili şikayette bulundu. Özür açıklaması yayınlayan şirket, kadının ödediği paranın iade edileceğini ve kuryenin bir süreliğine siparişe gönderilmeyeceğini açıkladı.

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