Fazla kilolu diye uçağa almamışlardı: Mahkemeden emsal olacak karar

Beyrut'tan Doha'ya gitmek üzere bindiği uçağa fazla kiloları yüzünden alınmayan genç kadın açtığı davayı kazandı.

Havacılık sektörü fazla kiloları sebebiyle uçağa alınmayarak “ayrımcılık” yapılan genç kadının hukuk mücadelesini konuşuyor…

38 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Juliana Nehme, bu yılın başında Beyrut’tan Katar’ın başkenti Doha’ya Qatar Airways ile gitmek isterken fazla kiloları sebebiyle uçağa alınmamıştı. Nehme’nin koltuğu için çok büyük ve kilolu olduğu açıklanmış ve Brezilyalı “büyük beden mankeni” dava açmıştı.

Genç kadın havayolu şirketinde çalışanların kendisini uçağa almamasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Bedeni yüzünden ayrımcılığa maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Nehme, uçağa binemediği için Brezilya’ya gidecek olan aktarmalı uçuşu da kaçırmıştı. Yasal süreç başlatan Nehme’yi hakim haklı buldu.

Sao Paulo’da mahkeme Katar devletinin havayolu şirketi Qatar Airways’i suçlu buldu ve Juliana Nehme’nin psikoterapi ücretini ödemesine karar verdi. Hakim Renata Martins de Carvalho, bir yıl boyunca haftalık yaklaşık 1.500 TL’lik psikoterapi ücretini havayolu şirketinin ödemesini istedi. Böylelikle havayolu şirketinin toplamda 67 bin TL’ye denk gelen 19.200 Brezilya reali ödeyecek.

Nehme’nin avukatı Eduardo Barbosa, “Bu karar havacılık sektöründe uygulanan ayrımcılığa karşı bir mihenk taşı” dedi. Brezilya medyasına konuşan Nehme, “Orada sanki bir insan değilmişim gibi davrandılar. Kapıdan geçemeyecek şişko bir canavarmışım gibi davrandılar. Korkunçtu. O günü hatırlamak bana çok zarar veriyor” dedi.

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