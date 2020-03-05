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Filistin'de koronavirüs OHAL'i

Filistin'de koronavirüs OHAL'i

Filistin'de koronavirüs OHAL'i

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Filistin Sağlık Bakanlığı bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bir otelin çalışanlarında  koronavirüs şüphesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da olağanüstü hal ilan etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın tamamında  Kovid-19 şüphesiyle olağanüstü hal ilan edildiği, Beytüllahim ile Eriha  kentlerinde ise tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle  kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu olağanüstü halin Beytüllahim’deki bir otelin  çalışanlarına Kovid-19 bulaşması şüphesiyle ilan edildiği kaydedildi.
Şüphelilerin karantinaya alındığı ve test sonuçlarının beklendiği  belirtilen açıklamada, halka sakin olma ve bakanlığın talimatlarını bekleme  çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, Beytüllahim’deki bir otelin karantina merkezine  dönüştürüldüğü vurgulanarak, turist grupların girişlerinin durdurulduğu ve otel  rezervasyonlarının kapatıldığı kaydedildi. Daha önce koronavirüs vakası görüldüğü belirtilen Güney Koreli bir  turist grubu İsrail’in çeşitli kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra  işgal altındaki Filistin’in de Doğu Kudüs, Beytüllahim ve Eriha kentlerini  ziyaret etmişti. Güney Kore makamlarından yapılan açıklamada da 8-15 Şubat'ta Güney  Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın  yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide  ülkeye döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.
 
 Söz konusu kafiledekilerle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi  evlerinde karantina altına alınmıştı. İsrail, 22 Şubat’ta Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen  yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin  vermemişti. Tel Aviv yönetimi ayrıca 24 Şubat’tan itibaren Güney Kore ve  Japonya'dan gelen yabancıların İsrail'e alınmayacağını duyurmuştu. Batı Şeria’da Hazreti İsa’nın doğduğu yer ve Hristiyanların hac  mekanlarından biri olan Beytüllahim’in her yıl yüz binlerce "hacıyı" alması  koronavirüsün yayılması yönündeki endişeyi artırıyor.
 

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