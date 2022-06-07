'Frankenstein balığı' interneti salladı!

Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk şehrinde yaşayan Roman Fedortsov, hayatını balıkçılık yaparak kazansa da farklı bir hobisi var. Fedortsov, kendi işinin yanı sıra denizin derinliklerinde bulduğu garip deniz canlılarının fotoğraflarını çekiyor, daha sonra da bunları sosyal medyada paylaşıyor. Rus balıkçı aslında morina, mezgit balığı ve uskumru arıyor olsa da bazen yüzeyin metrelerde altında da balık avlıyor. İşte onlardan biri var ki, bu günlerde sosyal medyayı bir hayli meşgul ediyor...

Balıkçının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem yarattı. Balıkçı, ürkütücü suratı nedeniyle "Frankenstein'ın balığı" adını verdiği gizemli deniz canlısının fotoğraflarını paylaşır paylaşmaz yarattığı şok, internette dalga dalga yayıldı. Amatör okyanuz bilimcileri gizemli balığın türünü tahmin etmeye çalışırken, acayip balığın fotoğrafı Instagramı yıkıp geçiyor.

Gizemli yaratık, Rusya'nın liman kenti Murmansk yakınlarında konuşlanmış bir balıkçı olan Roman Fedortsov tarafından yakalandı. Fedortsov, daha önce de uzaylıya benzetilen tuhaf balıklar avlamıştı. Yakaladığı ve görüntülediği balıklar arasında, sakallı deniz ejderhaları, fener balıkları ve korku filmlerinden çıkmış gibi duran okyanus sakinlerini içeriyor.

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Roman Fedortsov, bir keresinde "Canavar yaratmaya gerek yok, doğa bunu zaten yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Fedortsov'un en tuhaf bulgularından biri, yeşil gözlü, tuhaf kuyruklu, yarasa kanatlarına benzeyen yüzgeçli yarı saydam beyaz bir balık. Balığı bu kadar ilginç yapan özelliği, gelişigüzel dikilmiş gibi görünmesini sağlayan tuhaf, dikiş benzeri işaretlerdi. Fedortsov'un Instagram hesabındaki 650 bini aşkın takipçisi, fotoğrafı yorum yağmuruna tutarak balığın cinsini tahmi netmeye çalıştı. Kimileri balığı çizgi filmlerden çıkmışa benzetirken kimileri de ürkütücü buldu. Bazı meraklı takipçiler ise balığın türünü doğru tarif etmeyi başardı. Çeşitli isimlerle bilinen "hayalet köpekbalığı" türündeki hayvan, denizlerin en gizemli canlılarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu türde bir balık, daha önce Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında ve yaklaşık 1.2 kilometre derinlikte bulunmuştu. "Kimera" olarak da bilinen ve son derece nadir görülen hayalet köpekbalıkları ile ilgili konuşan Dr. Brit Fanucci, "Onları çok sık görmüyoruz" diyerek buluşun önemini vurgulamıştı.

Birleşik Krallık merkezli Shark Trust adlı kuruluşa göre, kemikten ziyade kıkırdaktan oluşan bu balık, denizlerin en derin bölgelerinde yaşadığı için insanlar tarafından nadiren görülüyor. Hatta National Geographic'in bildirdiğine göre, bilim tarafından uzun süredir bilinmesine rağmen, ilk kez 2016'da kameralara yakalandı.

Nisan ayında benzer şekilde inanılmaz bir deniz keşfinde, yetkililer Japonya'nın Obama kentinde bir kumsalda mahsur kalan nadir, canlı dev bir kalamar keşfetti.

'DİŞLİ ÇİZBURGER' BENZETMESİ

39 yaşındaki Roman Fedortsov, aslında morina, mezgit balığı ve uskumru arıyor olsa da, bazen yüzeyin neredeyse bir kilometre altında da balık avlıyor. Murmansk merkezli balıkçı, bunu yaparken tuhaf görünümlü deniz canlıları da yakalıyor. Bunlardan sonuncusu, sosyal medyada "dişli çizburger"e benzetilen bir deniz canlısı. Roman Fedortsov'un çektiği fotoğraflardan biri de, reçelli donut'a benzetildi. Bunlar, Roman'ın uzaylılara benzeyen, tuhaf ve harika okyanus sakinlerinin inanılmaz fotoğraflarıyla internette sansasyon yaratan fotoğraflarından yalnızca iki tanesi.

Fedortsov, Kuzey Rusya'daki Norveç ve Barents denizlerindeki canlıların çoğunu keşfetti, ancak Atlantik'in derinliklerinde birkaç garip görünümlü canavar da buldu.

'BALIK OLDUĞUNU BİLE ANLAMADIM'

Fedortsov'un fotoğrafları paylaştığı sosyal medya profilleri takipçi akınına uğrarken, çektiği görüntüler de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürüyor. Merakını gizleyemeyen Instagram kullanıcıları, yorum kısmında çizburger benzeri yaratığın ne olduğunu sorgularken, gönderiye kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcılarındna biri "Vay canına, bunun bir balık olduğunun farkında bile değildim" dedi. Bir diğeri ise "Fotoğrafı ilk gördüğümde tavuklu sandviçe baktığımı sandım" yorumunda bulundu.

Fedortsov'un keşif ve fotoğraf koleksiyonuna yeni eklenenlerden bazıları, uzaylıya benzeyen bir balık ve ağzından tuhaf dokunaçlar çıkan balık... Tuhaf görünümlü başka bir balığın dişlerinin ise aşırı kullanım nedeniyle aşınmış olduğu ve bunların ağzının arkasından gelen taze dişlerle sürekli olarak değiştirildiği görülüyor.

Rus balıkçı, fotoğraflardaki deniz canlılarının birçoğunun ne olduğu hakkında çok az fikri olduğunu ve meraktan paylaştığını kabul etmesine rağmen, birçok fotoğrafın viral hâle gelmesiyle ünlü oldu.

'HEPSİ KENDİNE GÖRE GÜZEL'

Aldığı birçok yoruma rağmen, tüm balıkları büyüleyici bulduğunu, pek çok kişinin onları "çirkin canavarlar" olarak gördüğünü ancak kendisinin bu fikrini paylaşmadığını söyledi. Fedortsov, "Bu yaratıkların hepsi kendilerine göre güzel" ifadelerini kullandı.

ÇOĞU DAHA ÖNCE KEŞFEDİLMEMİŞ

Roman çoğunlukla, Rusya'nın Arktik Okyanusu'na açılan kuzey kıyılarındaki Barents Denizi'nde balık tutuyor. Ancak aynı zamanda Afrika açıklarında Atlantik Okyanusu da dahil olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine de seyahat ediyor. Roman, okyanusun derinliklerinde bulduğu birbirinden değişik deniz canlılarının pek azının insanlar tarafından gerçekten keşfedilmiş olduğunu söylüyor.

Murmansk'ta bulunan bir üniversitede deniz bilimi eğitimi alan, bir yandan da balık işleme ve hazırlama konusunda uzman olan fotoğrafçı, tuhaf görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak büyük ilgi çekiyor.

'ASLINDA BU GİBİ ŞEYLER ÇOK NADİR OLUYOR'

Daha önce Rus medyasına konuşan balıkçı, "Bütün balıklar kendilerine göre güzeldir. 'Korkunç' veya 'çirkin' olduklarını asla düşünmüyorum. İnsanlar sıra dışı deniz canlılarına çok ilgi gösteriyor” demişti. Röportajda Roman, "İnsanlar, her trolle birlikte bir sürü olağandışı balık örneği yakaladığımızı sanıyor. Aslında durum bundan çok uzak. Bu gibi şeyler çok nadir oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR

Roman Fedortsov'ın sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi bulunuyor. Rus fotoğrafçıyı Instagram'da 650 bin, Twitter'da ise 140 bin kişi takip ediyor. Paylaştığı fotoğrafları görünce neden yüz binlerce kişinin onu takip ettiğini anlamak pek de zor değil.

Kaynak: Milliyet