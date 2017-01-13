Fransa'da patlama!

'Marsilya'da patlama' haberi dünyadaki tüm gözleri Fransa'ya çevirdi. Duyulan peş peşe patlama sesleri korku yarattı. Haber bir anda sosyal medyada yayıldı.

Fransa'nın Marsilya kentinde duyulan peş peşe patlama sesleri korku yarattı. Sosyal medyayla ilgili çok sayıda rapor, Fransız Marsilya şehrinde birkaç patlama olduğunu duyurdu. Bazı ajanslardan patlama olduğu ve ambulansların olay yerine gittiği yönünde bilgiler geçti. Patlama seslerinin tüm kentten duyulduğu bildirildi.

PATLAMA SESİNİN SEBEBİ...

Ancak Fransız polisi olayın duyulmasından kısa bir süre sonra, patlama seslerinin ses duvarını aşan bir askeri uçaktan kaynaklandığını açıkladı.