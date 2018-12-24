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Galatasaray yine protesto etti

Galatasaray yine protesto etti

Galatasaray yine protesto etti

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Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Demir Grup Sivasspor maçında da sürdü.

Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Demir Grup Sivasspor  maçında da sürdü.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra verilen cezalara tepki  nedeniyle Galatasaray'ın teknik heyeti, müsabakaların ardından basın toplantısına  katılmıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta takımın başında  bulunan yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, basın toplantısına  katılmadan stattan ayrıldı.

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