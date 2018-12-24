Galatasaray yine protesto etti
Galatasaray yine protesto etti
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Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Demir Grup Sivasspor maçında da sürdü.
Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Demir Grup Sivasspor maçında da sürdü.
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra verilen cezalara tepki nedeniyle Galatasaray'ın teknik heyeti, müsabakaların ardından basın toplantısına katılmıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta takımın başında bulunan yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.
Etiketler : Galatasaray, basın toplantısı protestosu
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