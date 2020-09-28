Gece saatlerinde dolar rekor kırdı! 1 dolar ne kadar oldu?

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar/TL gece yarısı işlemlerinde 7,82'yi aşarak rekor kırdı. Kur daha sonra 7,70'in altına çekildi.

Dolar/TL yeni haftaya 7,82’yi aşarak rekorla başladı. Geçen hafta kısa bir süreliğine Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz artışının ardından değer kazanan Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen haftaki sürpriz faiz artımı ardından dolar/TL 7.51’e kadar gerilemiş ardından BDDK’nın swap adımı da iyimserliğe destek olmuştu.

TL geçen hafta perşembe ve cuma günü benzer ülke para birimlerinden pozitif ayrışsa da dolardaki değer kazancı ve küresel piyasalardaki satış baskısı iyimserliği azaltmıştı.

Reuters’a konuşan bir bankanın Hazine işlemcisi, “TL’de Asya piyasasında ani bir hareket görüyoruz. Tam olarak ne olduğu anlaşılabilmiş değil ancak illikit piyasada 7.8 seviyesini gördükten sonra 7.7 ile TCMB faiz artışı öncesi seviyelerin hemen altına geldik. TL’ye karşılaştırmalı olarak baktığımızda TCMB ve BDDK kararları ile değer kaybıne rağmen ciddi bir pozitif ayrışma gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Aslında biraz şansız bir durum çok güçlü 2 adım atıldı. Bunlar lokal/yabancı yatırımcı bakış açısını değiştirecek adımlar. Ancak dış piyasaların kötü olduğu bir döneme denk geldiğinden nominal etkisi sınırlı kalmış oldu. Azerbayran Ermenistan gerginliği de Türkiye’yi ilgilendirdiğinden satışta etkili olabilir. Şöyle diyebiliriz eğer bu iki adım olmasaydı bizce dolar/TL şu an 8’in üzerinde olurdu. Piyasada bu hafta olası OVP açıklaması takip edilir. TCMB likidite adımları önemli. Bunun dışında TCMB BDDK adımlarını takip edecek kararlar piyasayı şaşırtmayacaktır.”

AKTİF RASYOSUNA YENİ DÜZENLEME

Bankaları daha çok kredi vermeye veya devlet tahvili satın almaya teşvik eden Aktif Rasyosu oranında bir gevşemeye daha gidildi. Normalleşme adımları çerçevesinde Aktif Rasyosu oranı mevduat bankalarında yüzde 90'a katılım bankalarında ise yüzde 70'e çekildi.

LİKİDİTE ADIMLARI İZLENİYOR

TCMB’nin politika faizini yükseltmesinin ardından likidite adımlarını cuma günü ardından yeniden şekillendirmeye başladı.

TCMB neredeyse iki ay aranın ardından tekrar piyasaya politika faizi ile fonlama sağlamaya başlarken bankacılar PPK öncesi %10.69 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kısa sürede %11’e, ardından %11.50-11.75 bandına yaklaşmasını bekliyorlar.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cuma günü itibaryla %10.88 oldu.

Enflasyonun altında kalan para politikası sıkılığının başta lokaller olmak üzere dövize yeni bir yönelim getirip getirmeyeceği izleniyordu. Sıkılaşırma adımları ardından 218 milyar dolar ile zirveye yakın olan lokallerin altın dahil döviz mevduatlarının seyri piyasada yakından izlenecek.

Sözcü.com.tr