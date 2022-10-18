Genç kadın, aile su parkına tanga ile gitti, üstüne twerk yapınca kıyamet koptu

İsmi açıklanmayan bir kişinin çocukların oynadığı bir aile su parkına g-string bikini tercih etmesi ve havuz içindeki dansları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları kadının tercihinin aile su parkı için uygunsuz olduğu konusunda hem fikir oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının g-string giyerek aile su parkına gitmesi ve dikkat çeken dans hareketleri yapması Instagram’da tartışmalara neden oldu. Kimliği belirsiz kadın yanındaki çocuklara aldırmadan kameralara doğru direk dansı yaparken bikini seçimi de tartışmalara yol açtı. Görüntülerin popüler Instagram hesabı Influencers in the Wild hesabında paylaşılmasından sonra sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne adeta akın etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntüler 51 bin izlenmeye ulaştı. İsmi açıklanmayan kırmızı bikinili kadının görüntüsü, “Çocuklarımızı kurtarın” notuyle paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları kadını uygunsuz ve kaba olarak nitelendirirken yorum bölümünde olumsuz eleştirilerini iletmeyi ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Böyle boş, bayağı ve tuhaf bir zamanda yaşıyoruz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aslında bundan rahatsızım. Her şeyin yeri ve zamanı var ve etrafta çocuklar varken bu hareketler olmamalıydı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Yanında çocuklar var. Farkında mısın?” dedi.