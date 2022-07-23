Görenler gözlerine inanamadı! “Hiç böyle bir şey görmedim”

Tayland’ın Lampang eyaletinde dünyaya gelen çift yüzlü kedi görenleri hayrete düşürdü. Gümüş ve altın çanta anlamına gelen Tung Ngern ve Tung Tong isimleri verilen kedi 4 günlük yaşam mücadelesinin sonucunda hayatını kaybetti.

Tayland’ın Lampang eyaletinde iki yüzü olan nadir bir kedi yavrusu dünyaya geldi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği kedi yavrusuna gümüş ve altın çanta anlamına gelen Tung Ngern ve Tung Tong isimleri verildi. Tayland’ın kuzeyinde pazar günü dünyaya gözlerini açan kedi yavrusu, raporlara göre çarşamba sabahı hayatını kaybetti. 29 yaşındaki sahibi Anuwat, kedinin sabahın erken saatlerinde nasıl nefes almakta zorlanmaya başladığını ve birkaç saat sonra nasıl öldüğünü anlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Anuwat, “Küçük Tung ve Ngern Tung Tong öldü. Bu dünyayı terk etti. Ne oldu bilmiyorum. Gece 1'de nefes almakta zorlanmaya başladı ve üzerine battaniyeyi örttüm. Sabah 5.30'da battaniyeyi açtım ve artık nefes almıyordu. Vücudu iyi durumdaydı. 17 Temmuz'da doğdu ve 20 Temmuz'da öldü. Gerçekten çok savaştı ve çok sabırlıydı” notunu ekledi

Yavru kedinin kısa ömrü boyunca birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getiren Anuwat, “Hiç böyle bir şey görmedim. Doğmak için de hayatta kalmak için de büyük mücadele verdi” dedi.