Görenler gözlerine inanamıyor: Çöp şehir Dakka

Çarpık kentleşmenin, aşırı fabrika ve kontrolsüz üretimin yanı sıra, otomobil ve araçların yarattığı çevre kirliliğinin en çok yaşandığı ülkelerin başında gelen Bangladeş'te çekilen fotoğraflar yaşanan doğa felaketi ve insani dramı gözler önüne seriyor.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, Güney Asya ülkesi Bangladeş’te çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Özellikle batı dünyasında sıklıkla kullanılan fast fashion (hızlı moda) akımı ile birlikte üretimin tüketimi geçtiği günlerde, Bangladeş’te çekilen fotoğraflar bütün Dünya’da geçerli olan bilinçsiz tüketimin etkilerini gözler önüne serdi.

Bangladeş’in en büyük kenti ve başkent olan Dakka’da gökyüzünden çekilen fotoğraflarda şehirde yaşanan kirlilik gözler önüne seriliyor. Türkiye’de de şubeleri bulunan çok sayıda markanın üretim tesislerinin olduğu Dakka’daki atıklar bölgede yaşamı büyük oranda etkiliyor.

Plastik maddelerin, atıkların ve kullanılmayacak ve doğada çözünmeyecek materyallerin nehirleri adeta tıkadığını gösteren fotoğraflarda, insanlar köprüler üzerinden ilerlemeye çalışıyor.

Dünyada kirlilik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Bangladeş’in başkenti Dakka içinden çok sayıda nehir geçiyor. Fakat fabrikaların ve üretim tesislerinin atıkları dolayısıyla bu nehirlerdeki sular temizlenemiyor bile.

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