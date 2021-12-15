"Güzel görünmüyorsun" diye aşağılanan 3 çocuk annesi kadının müthiş değişimi! Şimdi görenler tanıyamıyor

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Chelsie Root Ashley isimli kadın, doğum yaptıktan sonra kilo almaya başladı. 2. çocuğunu doğurduktan sonra kendisi hakkındaki çirkin yorumlara sinirlenen kadın, hem yeni bir çocuk dünyaya getirdi hem de müthiş bir değişim yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma kentinde ikamet eden Chelsie Root Ashley isimli kadın, 2. çocuğunu dünyaya getirdikten sonra fazla kilolarını hızlıca veremedi. Ashley, fazlalıklarını veremediği gerekçesiyle bir anda çevresinde eleştiri odağı haline geldi. Genç kadın hakkında kötü yorumda bulunan çevresi, fazla kilolarından genç kadını sorumlu tuttu.

"KARARI KİMSE İÇİN DEĞİL, KENDİM İÇİN VERDİM"

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan Chelsie Root Ashley, "Çevremden çok kötü ve incitici yorumlar alıyordum. Evet bu beni kötü etkiliyordu ancak kilo verme kararının kendim için aldım" dedi.

DÜZENLİ SPOR YAPMAYA BAŞLADI

Chelsie Root Ashley, 2. çocuğunun ardından düzenli spor yapmaya başladı ve yediklerine dikkat etti. Genç kadın, bir süre sonra fazlalıklarından kurtuldu ve yeni görüntüsüne kavuştu. Ancak bu arada sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

3. ÇOCUĞUNU DOĞURDU

Çünkü Ashley, 3. çocuğuna hamileydi. Genç kadın, hem 3. çocuğunu dünyaya getirdi hem de fit bir görüntüye kavuştu. Kadının eski ve yeni halini görenler, inanmakta güçlük çekiyor. Ayrıca 3 çocuğu olduğunu duyanlar ise daha büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Chelsie Root Ashley'in son hali

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin