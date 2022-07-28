Güzellik yarışması finalisti kilo vermek için günde en az 5 saat seks yaptığını açıkladı

Brezilya'da Mis Bum Bum güzellik yarışması finalistlerinden Carolina Lekker, sıra dışı diyetini takipçileriyle paylaştı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde her yıl gerçekleştirilen en güzel kalçanın seçildiği Miss Bum Bum yarışması finalistlerinden Carolina Lekker yaptığı son açıklamalarla gündem oldu.

Brezilya’nın en ünlü güzellik yarışması finalistlerinden Lekker’in, sağlıklı yaşam için uyguladığı yeni fitness rutini ise şoke etti.

nstagram’da 450 binden fazla takipçisi bulunan ve Playboy dergisinin de kapağını süsleyen Lekker, kalori yakmak için seks diyetine başladığını açıkladı. İngiliz Daily Star tabloid gazetesine konuşan Lekker, “Kalorileri yakmak için seks diyetine başladım. Haftada en az dört gün, günde beş saat seks yapıyorum. Bu sayede 13 kilo vermek istiyorum.” dedi.

Lekker, seks sırasında çok kalori kaybedildiğini belirtirken, ‘Sağlık için iyi olan bir şey ve aynı zamanda kalori yakmama da yardımcı oluyor.” dedi.

Lekker ayrıca, alkolü, süt ürünlerini ve yağlı yiyecekleri tüketmeyi bıraktığını açıklarken, ‘Bunlar yerine, bitter çikolata, muz, yumurta ve bal yiyorum.” dedi.

sözcü.com.tr