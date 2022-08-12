Haftanın son gününde euro 18,58 liradan, sterlin 21,98 liradan işlem görüyor
Haftanın son gününde euro 18,58 liradan, sterlin 21,98 liradan işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada euro 18,58 liradan, sterlin 21,98 liradan işlem görüyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada, saat 12.45 itibarıyla 17,92 liradan alınan dolar 18,05 liradan satılıyor. 18,43 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,58 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 21,78 liradan alınıp, 21,98 liradan satılıyor.
BRT
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