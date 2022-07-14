''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Şimdi 63 yaşında olan Vladimir Nikolayevich Nikolayev, 1997'de iki cinayetten hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak 1999'da Rusya'da ölüm cezası kaldırıldığında bu karar bozuldu. Rus mahkum, ilk kurbanını nasıl parçalayıp yediğini anlattı.

Şu anda 63 yaşında olan Vladimir Nikolayevich Nikolayev, 1997'de iki cinayetten hüküm giymiş ve ölüme mahkum edilmişti. Rusya'da ölüm cezasının kaldırılmasıyla hayatta kalan Rus mahkum, ilk cinayetini ve cesedi yemeye nasıl karar verdiğini anlattı.

ÖYLE BİR NİYETİ YOKTU

İlk kurbanı, kendisinden çakmak istedikten sonra kavga ettiği rastgele biriydi. Mahkum, baş başa olduklarını ve Nikolayevich'in kendisine vurmasının ardından adamın öldüğünü iddia etti. Başlangıçta kurbanını yemeye niyetinin olmadığını, ancak cinayetin kanıtlarından kurtulmak için cesedini parçalarken onu denemeye karar verdiğini anlattı.

TARTIŞMA BAŞLADI

2001 yılında müebbet hapis cezasını çekmek üzere nakledildiği K-6 Dolphin hapishanesinde parmaklıklar arkasından konuşan katil sarhoş halde bir partiden evine dönmekte olduğunu ve bir başka sarhoş adamın kendisinden çakmak istemesi üzerine tartışmaya başlayıp kavgaya tutuştuklarını söyledi.

''HAŞLAYIP BEĞENMEDİM''

Ona vurunca aldığı darbeye adamın öldüğünü anlatan Nikolayev, onu banyoya sürüklediğini, ve parçalara ayrımaya başladığını; adamın kafasını, kollarını ve bacaklarını nasıl kestiğini anlattı. Gülerek onu denemeye karar verdiğini söyleyen katil "Bacağından bir parça et kestim ve haşladım. Denedim, beğenmedim. Sonra doğrayıp tavada kızarttım." dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA DA YEDİRDİ

Ancak korkunç hikaye burada bitmedi. Nikolayev çocuklarının da insan etini tatmasına karar verdi ve onları haberdar etmeden etin bir kısmını eve götürüp karısına verdi. Eşi de ne olduğunu bilmeden etle köfte yaptı. Birazını kendisi yedi, birazını da çocuklarına yedirdi. Etle köfte yapan kadının tuhaf tadından şüphelenip, araştırılması için doktora götürmesi üzerine olay ortaya çıktı.

PAZARDA SATTI

Bir Rus cinayet web sitesine göre, hasta katil tüm yetişkin hayatı boyunca kurumların içinde ve dışındaydı ve "antisosyal bir kişiliğe" ve psikopatik eğilimlere sahip olarak bilinirdi. Ayrıca alkole de bağımlıydı ve açık bir pazarda kanguru eti olduğunu söyleyerek yaklaşık 5 kg insan eti sattığına ve parayı içki satın almak için kullandığına inanılıyordu.

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