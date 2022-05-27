Hastanede yasak ilişki! Ölüm döşeğindeyken...

Hastanede yasak aşk. 5 yıldır kanserle mücadele eden genç kadının kocası ile yakın arkadaşı arasındaki ülke gündemine bomba gibi düştü. Yasak aşk ile ilgili detaylar herkesi şaşırttı.

Avustralya'da yaşayan ve son 5 yıldır kanserle savaşan genç kadının durumu son bir yıldır daha da ağırlaştı. En yakın arkadaşı ve kocası ise her gün hastanede yanındaydı. En yakın arkadaşı Katie çocuklarını okula götürüyor ve o gözler önünde eriyip giderken ailesine destek oluyordu. Yine sıradan bir günde Katie 20 yıllık en yakın arkadaşını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Ancak bir şeyler ters gidiyor gibiydi. Katie, arkadaşının kocasına karşı tuhaf şeyler hissediyordu. Arkadaşı ölüm döşeğindeyken hiç de sırası değildi ama kendini durduramadı. En yakın arkadaşının kocası ile hastane otoparkında öpüştükten sonra suçluluk duygusuyla utançtan yerin dibine girdi. En yakın arkadaşının kocasına âşık olduğunu itiraf etmesi her ne kadar zor olsa da nihayetinde Katie bunu kendine itiraf edebildi.

'SADAKATİNİ KAYBETTİN, BU BENCİLLİK'

İşin en zor kısmı ise bundan sonra başlıyordu. Katie bu öpücükle arkadaşının güvenine de ihanet etmişti ve bunun için kendini çok kötü hissediyordu. En yakın arkadaşına olanları söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldı. Bütün başına gelenleri Avustralya'nın en popüler radyo programına telefonla katılıp anlatan Katie en yakın arkadaşı için, "Bunu kaldıracağını biliyorum ama yine de kırılacak" dedi ve insanlardan ona yol göstermesini istedi. Arayanların yüzde 95'i Katie'nin bunu kendine saklaması gerektiğini söylerken, bir dinleyici "Bir şey söylemenin doğru zamanı olup olmadığını yalnızca kendi bilir" diye konuştu.

Gelen yorumların çoğu saldırganlık içeriyordu. Hatta yayına bağlanan biri, "Onun en iyi arkadaşı olarak senin ve kocasının ölmekte olan karısı için yapabileceği en güzel şey, saygı duymak ve huzurla ölmesine izin vermek" dedi. Programa bağlananların neredeyse hepsi ağız birliği etmiş gibi arkadaşına gerçeği anlatmayı düşündüğü için ona bencil olduğunu söylüyordu.

AĞLAYARAK DİNLEDİ

Bir kadın dinleyici ise, "Arkadaşınızın kocasını öptüğünüzde sadakatinizi kaybettiniz. Suçluluk duyduğunuz için şimdi onun acısına neden olmayın, bu bencillik" dedi. Birkaç yıl önce karısını kanserden kaybeden bir adam da Katie'ye sadece susmasını değil, ilişkiyi bitirmesini de tavsiye etmişti. Adamın muhtemelen yalnız olduğunu ve karısının durumundan harap olduğunu açıklayarak, "Şimdi doğru zaman değil" dedi. Arkadaşının kocası ve çocukları için endişelendiğini ve onların büyüdüklerini asla göremeyeceği için harap olduğunu söyleyen ve buna daha da fazla acı eklemenin zalimlik olacağını belirtenler de oldu.

sözcü.com.tr