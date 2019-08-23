Havada panik… Uçak bir anda dumanla doldu

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinden havalanan yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü, Hawai Honolulu Havalimanı yakınlarında dumanla doldu. Uçak, Honolulu'ya acil iniş yaptı. Uçaktaki yedi kişi yaralandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Uçağın sol motorundaki sızdırma önleyen parçalardan birinin arızalanması sonucu motordaki yağın sıcak parçalar ile temas ettiğini, bunun sonucunda kabin ve kargo bölümünün dumanla dolduğunu anladık” ifadeleri kullanıldı.

DHA’nın haberine göre; uçaktaki yolculardan Lucky Cara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Korkmuştum. Her şey daha kötüye gitmeye devam ediyordu. Birkaç kişi ağlıyordu ama sakinleştirildiler” dedi.