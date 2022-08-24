Her detayı kan dondurdu! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Brezilya'dan 27 yaşındaki Rozalba Maria Grime isimli kadın, bebek bekleyen öğretmen arkadaşı Flavia Godinho Mafra'yı tuğlayla döverek ve doğmamış çocuğunu rahminden çalmak ve genç kadının ölümüne sebep olmak suçlarından tutuklandı ve 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki genç öğretmen Flavia Godinho Mafra, heyecanla ilk bebeğini bekliyordu. Ancak talihsiz kadın, yakın arkadaşı Rozalba Maria Grime'ın korkunç planına kurban gitti. Doğum için bir kutlama yapma bahanesiyle arkadaşını kandıran Grime, onu tenha bir bölgeye çekip başına tuğlayla vurarak etkisiz hale getirdi. Karnını kesip bebeği alan Grime, olayın ortaya çıkmasıyla birçok farklı suçtan 57 yıl hüküm giydi.

İLK ÇOCUKLARIYDI

Kan donduran olay 27 Ağustos 2020'ye yaşandı. Eşi Valdeli ile 2019 yılında evlenen Mafra, heyecanla ilk çocuğunu bekliyordu. Bir diyabet hastası olduğu için, pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmayı ve sosyal olmayı tercih etmeyen genç kadın, hamileliğine dair detayları ve heyecanını sosyal medya üzerinden dostlarıyla paylaşıyordu.

KUTLAMA TEKLİF ETTİ

Flavia'nın okul arkadaşı olan Rozalba Grimm de süreci sosyal medyadan takip edenlerdendi ve arkadaşının heyecanını paylaşmak için bir kutlama yapmayı telif etti. Flavia başta teklifi geri çevirse de arkadaşının ısrarlarına dayanamadı.

GERİ DÖNMEDİ

Hamileliğinin 36. haftasında olan Flavia, 27 Ağustos 2020 günü Rozalba'nın hazırladığı kutlama için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Endişelenen eşi Valdeli, insanlara ulaştığında herkes ona Rozalba'nın partiyi son anda iptal ettiğini söyledi.

ENDİŞEYE KAPILDI

Eşinin nerede olduğunu öğrenmek için Rozalba'nın evine giden genç adam, Rozalba’nın, Flavia'nın başka birisiyle evden ayrıldığını söylemesi üzerine endişeye kapıldı. Bütün aile endişe için Flavia'yı aradı ama kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

CESEDİ BULUNDU

Olayın ertesi günü, Flavia'nın cesedi Canelinha kasabasındaki eski bir çömlekçilik alanında bir fırına saklanmış halde bulundu. Genç kadının karnı maket bıçağıyla kesilmiş ve bebeği alınmıştı. Ayrıca başına tuğla ile vurularak etkisiz hale getirilmişti. Ölüm sebebi ise karnının kesilmesiyle çok fazla kan kaybetmesiydi.

BEBEĞİN PEŞİNDEYDİ

Yapılan soruşturmalar, Flavia'nın davet edildiği kutlamanın planlı bir cinayetin ilk aşaması olduğunu ortaya çıkardı. Polisler, sosyal medya paylaşımlarının izlendiğini ve cinayeti işleyen kişinin baştan beri bebeğin peşinde olduğunu düşündüler.

DOĞUM BELİRTİSİ YOKTU

Soruşturmalar devam ederken, Flavia'yı gören son kişi olan Rozalba'nın eşiyle birlikte, elinde yeni doğmuş bebekle hastaneye giderek doğum yaptığını söylediği öğrenildi.Ancak hastane personeli, genç kadın vücudunda doğum yaptığına dair herhangi bir belirti bulamayınca durumdan şüphelendi.

HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Bütün gerçek böylece ortaya çıktı. Yapılan testler, bebeğin Flavia'nın bebeği olduğunu ortaya çıkardı. Bebeğin hayatta kalmış olması bir mucizeydi. Daha sonra yapılan incelemelerde de Flavia'nın en son Rozalba’nın arabasında görüldüğü, aracın da son olarak Flavia’nın cesedinin bulunduğu konumda olduğu tespit edildi.

DÜŞÜK YAPMIŞTI

Gözaltına alınan Rozalba, sorgu esnasında suçlarını kabul etti. Genç kadın, Ocak 2020'de düşük yapmış ancak bunu eşinden ve ailesinde saklamıştı. Uzun süre hamile gibi davranan Rozalba, Flavia'nın bebeğini çalmak için 6 hafta boyunca plan yaptığını itiraf etti.

57 YIL HAPİS CEZASI

Başlangıçta eşi Zulmiar Schiestl de onunla birlikte tutuklanmıştı ancak suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Grimm ise, ağırlaştırılmış cinayet, bir bebeği öldürmeye teşebbüs, bir cesedin gizlenmesi, adaleti engelleme, küçük bir çocuğu kaçırma ve yeni doğmuş bir bebeğin haklarını inkar etmekten suçlu bulundu ve 57 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Flavia'nın bebeğinin ise şimdi ailesi tarafından korunduğu bildirildi.

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