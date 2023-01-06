Hillary Clinton üniversitede iş buldu

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı ve eski First Lady Hillary Clinton, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosuna katıldı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve eski First Lady Hillary Clinton, Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu.

Okuldan yapılan açıklamada, Clinton'ın küresel ilişkiler dersleri vereceği bildirildi. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün akademik kadrosuna katılan Clinton, üniversiteye bağlı Columbia DünyaProjeleri grubunda da danışmanlık görevi üstlenecek.

Columbia Üniversitesi Rektörü Lee Bollinger, Clinton için “Olağanüstü yetenekleri ve kapasitesi, deneyimleriyle birleştiğinde kendisi eşsiz bir isim. Üniversiteye araştırma ve eğitim alanında büyük katkı sunacak” ifadelerini kullandı. Eski Başkanlardan Bill Clinton'la evli olan Hillary Clinton, ABD'de kadın ve gençlere yönelik çalışmalara da danışmanlık yapacak.

Clinton, Yale Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almıştı.

sözcü.com.tr