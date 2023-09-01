İçindeki para kadar ceza alabilir

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir adam, otoparkta bulduğu içinde 5 bin dolar bulunan çantayı polise teslim etmediği için hırsızlıktan tutuklandı. Paraların otoparkın yanındaki bankaya ait olduğu öğrenildi. Adamın eylül ayında mahkemeye çıkacağı ve 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği öngörülüyor.

ABD'nin Connecticut eyaletinin Trumbull kentinde, bir bankanın yanındaki parkta para dolu çanta bulan adam, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakılan adamın mahkemeye çıkacağı ve 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği öğrenildi.

İsminin Robert Withington olduğu öğrenilen 56 yaşındaki adamın, parayı otoparkta bulduğu ve polise teslim etmediği bildirildi.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Para dolu çantada bankanın ambleminin olduğu öğrenilirken, parayı teslim etmeyen Withington'ın hırsızlıktan tutuklandığı bildirildi.

5 BİN DOLAR PARA CEZASI ALABİLİR

Tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Withington'ın, eylül ayında mahkemeye çıkacağı ve suçlu bulunması durumunda 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği öngörülüyor.

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