İdrarda bu duruma dikkat!

ERY: Eritrosit nedir? İdrarda kan ne anlama gelir? İdrarda eritrosit yüksekliği nedenleri ve belirtileri…

İdrarda eritrosit karın ağrısı, idrarı tam boşaltamama, yüksek ateş, sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı, yanma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Peki, idrarda eritrosit nedir? İdrarda eritrosit ne anlama gelir? İdrarda eritrosit yüksekliği nedenleri ve belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

İdrarda eritrosit görülmesi çoğu zaman idrara kan karıştığı anlamına gelir. Tıbbi adı hematüridir. İdrarda kan görmek korkutucu olsa da, çoğu zaman hematüri yaşamı tehdit etmemektedir. Bununla birlikte, hematürinin nedenini araştırmak önemlidir, çünkü zaman zaman ciddi bir durumdan kaynaklanır. Şimdi, ERY: Eritrosit nedir? İdrarda eritrosit ne anlama gelir? İdrarda eritrosit yüksekliği nedenleri ve belirtileri ile ilgili merak edilenlerin cevaplarını vereceğiz…

ERY: ERİTROSİT NEDİR?

Eristrosit kırmızı kan hücresidir. İdrarda eritrosit görülmesi çoğu zaman idrara kan karıştığı anlamına gelir. Bazen sadece mikroskop altında teşhis edilebilir. İdrarınızda kan görmek endişe verici olabilir. Birçok durumda neden zararsız olsa da, idrardaki kan (hematüri) ciddi bir bozukluğa işaret edebilir. İdrarda 0-3 arasında eritrosit bulunması normal kabul edilir. Bunun üstündeki değerler hematüri olarak adlandırılır.

İDRARDA ERİTROSİT YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

– İdrar yolu iltihabı (İdrar yollarında enfeksiyon)

– İdrar kesesi veya böbreklerde enfeksiyon

– Mesane (idrar kesesinde) veya böbreklerde taş bulunması

– Mesane veya böbrek kanseri

– Böbrek filtre sistemindeki iltihaplanmalar (glomerulonefrit)

– Böbreğin yaralanması

– Prostatta büyüme

– Prostat kanseri

– İdrar yolunda tümör

– Aspirin,penisilin, heparin, İbuprofen vb. steroit olmayan ağrı kesiciler, Siklofosfamid, vincristin vb. kanser ilaçları, Amitriptilin, klorpromazin vb. psikiyatrik ilaçlar, ağrı kesiciler gibi çeşitli ilaçların yan etkisi olarak

– İdrarda kırmızı kan hücresi bulunması, orak hücre anemisi gibi kalıtsal nedenlerden dolayı meydana gelebilir. (Orak hücre anemisi, kırmızı kan hücrelerinde kalıtsal bir hemoglobin bozukluğudur)

– Polikistik böbrek hastalığı

– Virüs kaynaklı iltihaplar

– Yoğun cinsel aktivite

– Aşırı egzersiz yapma

– Adet görmek

– Prostat bezi büyümesi

– Prostat iltihabı

– Kanın damar içinde pıhtı atımı

İDRARDA YÜKSEK ERİTROSİT BELİRTİLERİ

– Kaşıntı

– Bulanık görme

– Kasık ağrısı

– Baş ağrısı ve baş dönmesi

– Karın ağrısı

– Yüksek ateş

– Sık idrara çıkma

– İdrar yaptıktan sonra tam boşalmama hissi

– Kırmızı kan hücrelerinden dolayı idrar rengi kırmızı, pembe veya kola rengine dönebilir.

– İştahsızlık

– Sırt ağrısı

– Bulantı, kusma

– İstemsiz kilo verme

– İdrar yaparken yanma, ağrı

– Böğür ağrısı çekme