İğrenç görüntüler! Kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İspanya’nın Benidorm şehrinde kayıt altına alınan görüntüler büyük bir şaşkınlık yarattı. Bir çöp kutusunun önünde yakınlaşan çift, çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonlarıyla kayıt edildi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çift durduruldu.

İspanya’nın Benidorm şehrinde sarhoş olduğu iddia edilen bir çift sokağın ortasında bulunan çöp kutusunun yanında cinsel ilişkiye girdi. Çevredekilerin alkışları ve tezahüratlarına aldırış etmeyen çift, Everton hayranı Kyle G tarafından kayıt edildi ve Twitter’da paylaşıldı. Kyle G isimli kullanıcı sosyal medyada paylaşılan görüntülere “Yalnızca Benidorm” notunu ekledi.2.500'den fazla beğeni ve 200'den fazla retweet alan klipte, siyah gömlek ve bej şort giymiş bir adam çiçek desenli bir kadının arkasında dururken görülüyor.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polisin halka açık cinsel ilişki eylemine müdahale etmesi üzerine genç adam “Çabuk kaçalım” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Videonun devamında ise çiftin tutuklanıp tutuklanmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.