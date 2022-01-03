İkiz bebekler farklı yıllarda dünyaya geldi!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde son derece sıra dışı bir doğum gerçekleşti. Alfredo ve Aylin ismi verilen ikiz bebeklerin doğum tarihleri, birbirinden farklı yıllar olarak kayıtlara geçti.

Kaliforniya’da dünyaya gelen ikiz bebekler Alfredo ve Aylin, sıra dışı bir tesadüf sonucu farklı yıllarda doğdu. Cuma gecesi doğum için hastaneye giden anne Fatima Madrigal ve baba Robert Trujillo, oğulları Alfredo’yu 2021 yılının son günü saat 23.45’te kucaklarına aldı. Aradan on beş dakika geçip saatler tam gece yarısını, yani yeni yılın ilk gününü gösterdiğindeyse Alfredo’nun ikiz kız kardeşi Aylin dünyaya geldi.

Anne Fatima Madrigal, bebeklerinin doğum günlerinin farklı yıllarda olmasının çılgınca olduğunu ve kızının gece yarısı dünyaya gelmesine kendisinin de şaşırdığını söyledi. Aileyle ilgilenen Dr. Ana Abril Arias, Alfredo ve Aylin kardeşlerin doğumunun kariyerinin en unutulmaz doğumlarından olduğunu kaydetti. Dr. Arias, “Bu ufaklıkların 2021 ve 2022 yıllarında dünyaya gelmesine yardım etmek bir zevkti. Yeni yıla başlamak için harika bir anı.” yorumunu yaptı.

Kaynak: Acunn