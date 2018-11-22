İlk doğumunuzu 30'dan sonra yaptıysanız risk altındasınız!

Kadınları bilinçlendirmek ve meme kanserinde erken teşhisin önemini iyi bir şekilde anlatmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Erken teşhisin hayat kurtardığı bu rahatsızlıkta kadınların düzenli olarak yılda bir kez klinik muayeneye gitmesi, mamografi çektirmesi ve en önemlisi de her ay kendi muayenelerini yapması çok önemli.

MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Meme kanserine yakalanma riski iki farklı alanda değerlendirilebilir. Çevresel şartlara bağlı olan faktörler; fazla kilolu olmak, fiziksel aktivite yapmamak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, doğum kontrol hapı kullanmak, alkol kullanmak, sigara içmek ve menopoz sonrası hormon tedavisi olmak şeklinde sıralanabilir. Meme kanserinin oluşumunda etkisi olduğu düşünülen bu faktörleri doğru bir sağlıklı yaşam planlaması ile değiştirmek mümkündür. Meme kanseri oluşumunda etkisi olan, genetik ya da değiştirilemeyecek faktörler ise kadın olmak, ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, meme dokusunun yoğun olması, geç menopoza girmek ya da erken adet görmek olarak sıralanabilir. Değiştirilemeyen bu faktörlerden bir ya da daha fazlasına sahip olan kadınların daha dikkatli bir şekilde kontrollerini olması önerilmektedir.



MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme derisinin kaşınması, yanması ve tahriş olması Deride portakal kabuğunu andıran görünüm Memede şişlik ya da şekil değişikliği Meme ucunda ya da memede ağrı Koltuk altında kitle Meme ucunda akıntı, Meme ya da meme ucu derisinde kalınlaşma, kızarıklık ya da kabuk olması meme kanserinin belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak bu belirtiler çoğunlukla kanser ilerlediği zaman ortaya çıkar. Meme kanserinde erken teşhis tedavinin başarı oranını doğrudan etkilediği için çok önemlidir. Bu nedenle kişide yukarıda sayılan belirtilerden hiçbiri olmasa da düzenli kontrol yapılması lazım.



MEME KANSERİNDEN KORUNMAK VE ERKEN TEŞHİS İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Meme kanserinden korunmak için yaşam kalitesi yükseltilmeli. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, sigarayı bırakmak, ideal kiloda olmak meme kanserinden korunmak için yapılabileceklerden bazıları. Meme kanserinde erken teşhisin önemi ile birlikte elle muayene çok ön plana çıkıyor. 20 yaşından en az 65 yaşına kadar kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması gerekir. Yılda bir kez doktora gidilmesi ve klinik muayene yapılması, iki yılda bir de mamografi çekilmesi meme kanserinin erken teşhisi açısından çok önemli.



