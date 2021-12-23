İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında yaşananlara kimse inanamadı

İran'da annesinin terk etmesinin ardından hayvanat bahçesi çalışanları tarafından büyütülen şempanze, sosyalleşmesi için diğer maymunların arasına konuldu. Ancak diğer maymunlar, aralarına almadıkları şempanzeyi parçalayarak öldürdü.

İran'da annesi tarafından terk edilen Baran adlı şempanze, tek başına hayatta kalamayacağına karar verilmesinin ardından Kenya'daki Sweetwaters Şempanze Koruma Alanı'na nakledildi. Baran burada hayvanat bahçesi bakıcıları tarafından büyütüldü.

SADECE İNSANLARI GÖRDÜ

Baran adlı şempanze, doğumunun ardından yetişkin bir şempanze haline gelene kadar sadece insanları görerek büyüdü ve bu ortamda yetişti. Ancak Baran'ın daha sonra kendi türü ile birlikte yaşamasına karar verildi.

AŞAMA AŞAMA İLERLENDİ

Baran'ın diğer maymunlarla aynı kafese konulması aşama aşama gerçekleştirildi. 90 günlük alışma sürecinin ardından Baran, diğer maymunlarla aynı kafese alındı ancak diğer maymunlar, düşman olarak gördükleri Baran'ı öldüresiye dövdü. Bakıcılar yetişene kadar ise Baran ağır yaralanmıştı. Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Hayvanat bahçesi yetkilileri, şempanzelerin doğaları gereği kendi türleri arasında yaşamaları gerektiğini belirterek, "Şempanzeler, sağlıklı ve doğal bir sosyal yaşam için gerekli becerileri kazanmaları adına kendi sosyal grupları içinde yaşaması gereken sosyal canlılardır" açıklaması yaptı. Baran'ın hikayesi herkesi üzdü.

Barış Yahya Çinçin/Haberler.com