İpler koptu, yollarını ayırdılar!

Prens William ve Prens Harry yollarını ayırdı

Meghan Markle'ın hayatlarına girmesiyle, Prens William ve Prens Harry'nin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Son olarak iki kardeş vakıfları da ayırdıklarını ilan etti.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde şu sıralar işler pek iyi gitmiyor. Meghan Markle’ın aileye girmesiyle birlikte aralarından su sızmayan Prens William ve Prens Harry’nın aralarındaki sorunlar iyice su üstüne çıkmaya başladı. Kardeşler son olarak yardım vakıflarını resmi olarak ayırdıklarını ilan etti.

Dük ve Düşes Cambridge ve Dük ve Düşes Sussex Kraliyet Vakfı olarak bilinen organizasyondan Prens Harry ve eşinin adı tamamen çıkarıldı. Bundan böyle vakfın adı Dük ve Düşes Cambridge Kraliyet Vakfı olarak anılacak. Bu durum resmi olarak da duyuruldu. Bundan sonra Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Dük ve Düşes Sussex Kraliyet Vakfı adı altında kendi yardım faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.