İspanya’da can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesinde

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 29 bin 64 kişide daha virüs tespit edildiği, 724 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Son 8 ayın en yüksek günlük can kaybının görüldüğü İspanya'da hükümet, mutasyonlu coronanın ortaya çıktığı Brezilya ve Güney Güney Afrika uçuşlarını yasakladı.

Worldometers’in verilerine göre İspanya’da son 24 saat içinde 26 bin 64 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 281 bin 793’e çıktı. Ülkede ölü sayısı da 724 artarak 59 bin 805 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İspanya hükümeti son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının son 8 ayın en yüksek günlük can kaybı olduğunu belirtti.

Hükümet ayrıca, mutasyonlu corona virüsünün görüldüğü Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuşlara da kısıtlama getirdi.

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