İşte savaş tam olarak bu... Kare kare çaresizlik

Rusya'nın Ukrayna işgali 10'uncu gününde tüm vahşetiyle devam ederken, uluslararası ajanslar savaşın gerçek yüzünü ortaya koyan kareler servis etmeye devam ediyor. Mariupol kentinde, 18 aylık bebeklerini hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ailenin fotoğrafları, savaşın en acı ve dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı

Rus güçlerinin yoğun ateşi altındaki Mariupol kenti kan donduran bir olaya daha sahne oldu.

Associated Press haber ajansı, dünkü bombardımanda yaralanan 18 aylık bebeklerini hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ailenin belki de hayatlarının en dramatik anını fotoğrafladı.

Fotoğraflarda Marina Yatsko adlı anne, yaralı evladını kucağına almış koşan baba Fyodr'un peşinden giderken görülüyor. Seri fotoğraflara çiftin yüzündeki acı ve telaş, doktorların hayatının henüz çok başındaki bir canlıyı kurtarmak için gösterdiği insan üstü çaba yansıyor.

Haberde 18 aylık minik Kiril'in sağlık çalışanlarının tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Hürriyet