İTALYA'DA DEPREM ŞOKU! ART ARDA 3 KEZ...
İtalya'da deprem şoku! Art arda 3 kez...
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Reuters'ın haberine göre, depremlerden sonuncusu 5.5 büyüklüğündeydi. Merkez üssü, Roma'nın 110 kilometre kuzeydoğusu olan depremin derinliğinin 40 kilometre olduğu açıklandı.
Ajanslar, önceki depremlerin büyüklüklerinin ise 5.7 ve 5.4 olduğunu duyurdu.
Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Roma metrosunun deprem nedeniyle tahliye edildiğini söyledi.
AFP; sarsıntıların meydana geldiği bölgenin, geçen yıl 6 büyüklüğündeki depremde büyük oranda yıkılan Amatrice kasabasına yakın olduğunu belirtti. Geçen yılki depremde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.
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