KAS YAPAYIM DERKEN MEME ÇIKARMAYIN

Kas yapayım derken meme çıkarmayın

Geçmişe oranla spor yapanların sayısı artıyor. Spor salonları da dolup taşıyor. Kadınlar zayıflayarak güzel bir vücuda sahip olmak isterken, erkekler de kaslı bir vücuda ulaşma telaşında… Ancak bu telaş zaman zaman bazılarını kas yapımını artıran ilaç alımına yönlendirebiliyor.

Sağlıklı bir yaşam ve sıkı bir görünüm için spor yapmak, doktorların öncelikli önerileri arasında yer alıyor. Ancak, kaslı ve dikkat çeken bir görüntüye sahip olmak isteyen çoğu erkeğin spor dışında başvurduğu bir diğer yöntem kas gelişimi hızlandıran ilaçlar. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Deveci, kas yapımını artıran ilaçların sağlık üzerindeki etkileri hakkında şu bilgileri paylaştı:

KAS YAPMANIN KOLAY YOLUNU SEÇİYORLAR

“Kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen birçok kişi sporla birlikte kas yapımını hızlandıran ilaçlar da kullanıyor. Üçgen vücutların geleneksel yöntemlerle ağırlık çalışarak mı yoksa kas yapımını artıran ilaç (anabolik steroid) kullanımı ile mi olduğunu tespit etmek zor. Pek çok kişi kolay yoldan kaslı vücut sağlayan bu ilaçları tercih ediyor.

İLAÇ KULLANANLARIN YÜZDE 78’İ AKTİF SPORCU DEĞİL

Bu ilaçlar eskiden performans artırıcı olarak sporcular tarafından müsabakalardan önce kullanılıyordu. Yapılan güncel araştırmalar, günümüzde bu ilaçları kullananların yüzde 78’inin aktif sporcu olmadığını ve sadece görsel olarak beğenilen bir vücuda sahip olmak için kullandıklarını gösteriyor.

CİNSEL İSTEKSİZLİK VE SERTLEŞME SORUNU

Anabolik etkinlik ile hücre büyümesini tetikleyerek protein sentezini artıran bu ilaçlar, kas kitlesinde ve direncinde artışa yol açıyor; Kaslardaki yerleşik yağ dokusu oranını azaltıyor. Ancak Vücudun doğal hormonal dengesini de etkileyen bu ilaçlar, saldırgan davranış biçimi, kontrolsüz hipertansiyon, akne, kellik, karaciğer hastalığı, inme ve kalp krizi riskinde artışa yol açıyor. Bu etkilerinin yanı sıra erkekte doğal testosteron yapımını azaltarak yumurtalıklarda küçülme, sperm yapımında azalma ve geçici kısırlığa neden oluyor. Hormon düzensizliği yaratarak cinsel istekte önce geçici bir artışa takiben de ilaç kesildiğinde kalıcı bir isteksizliğe ve sertleşme kaybına yol açabiliyor.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ, KADINLARDA ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENİ

Kas yapımını artıran ilaçların bir diğer istenmeyen etkisi de testosteronun aromatoz enzimi etkisi ile östrojene dönüşümü sonucunda erkeklerde meme büyümesine neden olması. Kadınlarda ise adet düzensizliği, gebelikte bebeğin gelişiminin etkilenmesi, klitoriste kalıcı büyüme, ses kalınlaşması, saçta azalma ve vücut kıllanmasında artışa yol açıyor Bu tip ilaçların tehlikeli yan etkileri göz önüne alındığında daha güzel görünmek isteyenlerin dengeli spor ve doğal beslenmeyi tercih etmeleri çok daha sağlıklı bir yol olarak gözüküyor.”