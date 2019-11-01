Kaşıntıyı hafife almayın!

Kaşıntı nasıl tedavi edilir? İşte vücutta kaşıntı nedenleri ve kaşıntıyı önlemenin yolları…

Enfeksiyonlar, ısırıklar ve sokmalar, infestasyonlar, kronik hastalıklar, atopik dermatit, sedef hastalığı, alerjik reaksiyonlar, güneşe maruz kalma ve kuru ciltler kaşınmanın yaygın nedenleri arasındadır. Peki kaşıntı nedir?

Birçok insanın rahatsızlık duyduğu bir konu olan kaşıntı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Kaşıntı nedir? Kaşıntı nedenleri ve tedavisi…

KAŞINTI NEDİR?

Kaşıntı olarak da bilinen durum, deri hücreleri veya deri ile ilişkili sinir hücrelerinin tahrişinden kaynaklanan genel bir duyudur. Rahatsız edici olsa da, kaşıntı, dokunma, ağrı, titreşim, soğuk ve ısı gibi diğer cilt hisleri gibi önemli bir duyu ve kendini koruma mekanizması görevi görür. Zararlı dış etkenlere karşı bizi uyarabilir, ancak tedavi edilmezse dayanılmaz hale gelebilir.

Kuru cilt, cilt hastalığı, hamilelik ve nadiren kanser gibi bir dizi rahatsızlıkla ilişkili olabilir.

Kaşıntı herkeste görülebilir, ancak belirli insan grupları daha hassastır:

– Mevsimsel alerjiler, saman nezlesi, astım ve egzaması olan kişiler

– Diyabetli insanlar

– HIV / AIDS hastaları ve çeşitli kanser türleri

– Hamile kadınlar

– Yaşlılar

KAŞINTI NEDENLERİ

Kaşıntılı cildin olası nedenleri şunlardır:

Kuru cilt

Kaşıntılı bölgedeki parlak kırmızı lekeler veya başka bir dramatik değişiklik görmüyorsanız, kuru cilt (kserozis) olası bir nedendir. Kuru ciltler genellikle yaşlılık, klima veya merkezi ısıtma gibi uzun süreli kullanım ve yıkama veya banyo gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Cilt rahatsızlıkları ve döküntüleri

Egzema (dermatit), sedef hastalığı, uyuz, bit, su çiçeği ve kurdeşen dahil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığı kaşıntısı. Kaşıntı genellikle belirli alanları etkiler ve kırmızı, tahriş olmuş deri ve kabarcıklar gibi diğer belirtiler eşlik eder.

İç hastalıkları

Kaşıntılı deri altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi, tiroid sorunları ve lösemi ve lenfoma gibi kanserler bulunur. Kaşıntı genellikle tüm vücudu etkiler. Tekrar tekrar çizilen alanlar haricinde deri başka şekilde normal görünebilir.

Sinir bozuklukları

Sinir sistemini etkileyen durumlar (multipl skleroz, diabetes mellitus, zona, herpes zoster) kaşınmaya neden olabilir.

Tahriş ve alerjik reaksiyonlar

Yün, kimyasal maddeler, sabunlar ve diğer maddeler cildi tahriş edebilir ve kaşınmaya neden olabilir. Bazen zehirli sarmaşık veya kozmetik gibi madde alerjik reaksiyona neden olur. Gıda alerjileri de kaşıntıya neden olabilir.

İlaçlar

Antibiyotikler, antifungal ilaçlar veya narkotik ağrı ilaçları gibi ilaçlara karşı reaksiyonlar yaygın döküntülere ve kaşıntıya neden olabilir.

Gebelik

Hamilelik sırasında, bazı kadınlar, özellikle karın ve uylukta kaşıntı yaşarlar. Ayrıca, dermatit gibi kaşıntılı deri koşulları, hamilelik sırasında kötüleşebilir.

KAŞINTI TEŞHİSİ

Kaşıntının nedenini belirlemek zaman alabilir ve fiziksel bir muayeneyi ve dikkatli bir geçmişi içerebilir. Eğer doktorunuz kaşıntılı cildinizin altta yatan bir tıbbi durumun sonucu olduğundan şüphelenirse, aşağıdakileri de içeren testler yapabilir:

Kan testi. Tam kan sayımı, demir eksikliği gibi kaşıntıya neden olan bir iç durumun kanıtını sağlayabilir.

Tiroid, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri. Karaciğer veya böbrek bozuklukları ve hipertiroidizm gibi tiroid anormallikleri kaşıntıya neden olabilir.

Göğüs röntgeni. Genişlemiş lenf düğümleri gibi kaşıntılı deri ile ilişkili altta yatan hastalığın belirtileri, X-ışınları kullanılarak görülebilir.

KAŞINTI TEDAVİSİ

Kaşıntı nedenini bulmak ve altta yatan herhangi bir deri hastalığını tedavi etmek, kaşıntının çözülmesinde ilk adımdır. Sebep tespit edildikten sonra, kaşıntılı cilt tedavileri şunları içerebilir:

Bir ilaç reaksiyonundan şüpheleniliyorsa, farklı bir ilaca geçilmesi kaşınmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, çoğu ilaçta kaşıntı ile birlikte döküntü sık görülür.

Kaşıntıyı önlemenin en iyi yolu cildinize dikkat etmektir. Cildi korumak için:

Cildinizi nemlendiren ve kuruluğu önleyen cilt kremleri ve losyonları kullanın.

Güneş yanıklarını ve cildin zarar görmesini önlemek için güneş koruyucuları düzenli olarak kullanın.

Cildinizi tahriş etmeyecek yumuşak banyo sabunu kullanın.

Ilık su ile banyo veya duş alın.

Cilt kaşıntısı yapabilen yün ve sentetik gibi belirli kumaşlardan kaçının. Pamuklu giysiler ve çarşaflar kullanın.

Kaşıntıyı hafifletmek için, kaşımak yerine kaşınan bölgeye soğuk bir bez veya biraz buz koyun.

Doktorunuz ayrıca antihistaminikler ve topikal steroidler de dahil olmak üzere kaşıntı tedavisi için ilaç reçete edebilir. Nadiren steroid hapları ve antibiyotikler de gerekebilir.

Işık tedavisi (fototerapi): Fototerapi, cildinizi ultraviyole ışığın belirli dalga boylarına maruz bırakmayı içerir. Birden çok oturum genellikle kaşıntı kontrol altına alınana kadar programlanır.