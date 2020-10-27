Kendisini aldatan kocasını hastanelik etti

Nijerya'da orta yaşlarında bir kadın, başka bir kadınla ilişki yaşadığını iddia ettiği kocasının cinsel organını bıçakla kesti. Öfkeli kadının saldırdığı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Nijerya’nın Lau kentinde yaşayan otuzlu yaşlarının başında olan ve Babangida olarak tanınan kurban, karısı tarafından penisi kesmeye çalışılırken ağır yaralandı. Babangida pazar günü saat 00.15’te tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Komşular tarafından Babangida’nın karısına neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda kadın kocasının kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi.

Komşuların bir kısmına göre Babangida yoğun bir iş gününden sonra eve dinlenmek için gidince çift birbirine girdi. Komşular, “Sabahın şafağında, kadın başka bir kadını hamile bıraktığı için kocasının penisini kesti. Kocası ile kavga ettiler ve bıçağı elinden aldı ama yine de ağır yaralandı” dedi.

Babangida diğer bilinen adıyla Bangis, karısının başka bir kadından çocuk beklediğini öğrendiği için saldırıya uğradı. Çiftin yaşadığı Lau banliyösü olan Appawa topluluğunda yapılan araştırmalar, kadının henüz Bangis’in bebeğini doğurmadığını ortaya çıkarttı.

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